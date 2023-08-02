Video Haber El Salvador'da çetelerle mücadele için bin 100 kilometrekarelik alan kuşatıldı | Video
El Salvador'da çetelerle mücadele için bin 100 kilometrekarelik alan kuşatıldı | Video

El Salvador'da çetelerle mücadele için bin 100 kilometrekarelik alan kuşatıldı | Video

02.08.2023 | 21:43

El Salvador'da çetelerle mücadele eden hükümet, suçluların saklandığı Cabanas bölgesinde bin 100 kilometrekarelik alan 8 bin güvenlik gücü ile kuşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1’i polis 15 yaralı | Video 01:38
Gaziantep'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı | Video 02.08.2023 | 21:43
El Salvador’da çetelerle mücadele için bin 100 kilometrekarelik alan kuşatıldı | Video 01:10
El Salvador'da çetelerle mücadele için bin 100 kilometrekarelik alan kuşatıldı | Video 02.08.2023 | 21:43
Brezilya’da son bir haftada polis baskınlarında 42 kişi öldü | Video 00:14
Brezilya’da son bir haftada polis baskınlarında 42 kişi öldü | Video 02.08.2023 | 21:43
Disney Plus, Ermeni lobisinin baskısı sonrası Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçti | Video 01:50
Disney Plus, Ermeni lobisinin baskısı sonrası Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçti | Video 02.08.2023 | 16:06
Fareler ortada geziyor Maltepe Belediyesi ilgilenmiyor | Video 00:35
Fareler ortada geziyor Maltepe Belediyesi ilgilenmiyor | Video 02.08.2023 | 14:29
PKK’nın sözde yöneticisinden Öcalan’ı öven Merdan Yanardağ’a destek çağrısı! | Video 01:17
PKK'nın sözde yöneticisinden Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a destek çağrısı! | Video 02.08.2023 | 12:04
Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi başladı! Rusya Tahıl Anlaşması’na geri dönecek mi? | Video 01:50
Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi başladı! Rusya Tahıl Anlaşması'na geri dönecek mi? | Video 02.08.2023 | 13:07
Bakan Özhaseki’den çarpıcı açıklamalar! İstanbul’un 4’te 1’i riskli: “Deprem için özel yasa hazırlayacağız” | Video 37:31
Bakan Özhaseki’den çarpıcı açıklamalar! İstanbul'un 4'te 1'i riskli: “Deprem için özel yasa hazırlayacağız” | Video 02.08.2023 | 12:00
İyi Parti’den CHP’ye olay gönderme! Seçim kavgası: Biz o gün hatalıydık | Video 00:57
İyi Parti’den CHP’ye olay gönderme! Seçim kavgası: "Biz o gün hatalıydık" | Video 02.08.2023 | 11:08
Ekrem İmamoğlu yeni parti kuracak iddiası: Hazırlıklar başladı! Bomba kulis bilgisini canlı yayında paylaştı | Video 08:05
"Ekrem İmamoğlu yeni parti kuracak" iddiası: Hazırlıklar başladı! Bomba kulis bilgisini canlı yayında paylaştı | Video 01.08.2023 | 23:33
Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı | Video 00:29
Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Yeni görüntü ve detaylar ortaya çıktı | Video 01.08.2023 | 21:04
Son dakika: İzmir’de İsveç Konsolosluğu’na saldırı: 1 yaralı | Video 02:05
Son dakika: İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı | Video 01.08.2023 | 18:40
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan deprem sonrası ilk açıklama | Video 03:45
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan deprem sonrası ilk açıklama | Video 01.08.2023 | 18:38
Konya’daki depremi değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan önemli açıklamalar | Video 08:36
Konya'daki depremi değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan önemli açıklamalar | Video 01.08.2023 | 18:31
Son dakika: Konya Selçuklu’da 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 02:35
Son dakika: Konya Selçuklu'da 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 01.08.2023 | 18:23
Esenyurt tekel bayi katliamcısından inanılmaz ifade! | Video 02:21
Esenyurt tekel bayi katliamcısından inanılmaz ifade! | Video 01.08.2023 | 18:15
Pazarlıklar başladı! Memur ve emekliler dikkat! 2 yıllık memur zammı için belirleyici olacak | Video 02:39
Pazarlıklar başladı! Memur ve emekliler dikkat! 2 yıllık memur zammı için belirleyici olacak | Video 01.08.2023 | 18:14
SON DAKİKA | Bursa İnegöl’de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Ekipler seferber oldu | Video 05:25
SON DAKİKA | Bursa İnegöl'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Ekipler seferber oldu | Video 01.08.2023 | 18:08
Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alacak! Polislik başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte PMYO başvuru ekranı... | Video 02:58
Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alacak! Polislik başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte PMYO başvuru ekranı... | Video 01.08.2023 | 14:05
Bahçe-Nurdağı hızlı demiryolu projesi! Bakan Uraloğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 03:40
Bahçe-Nurdağı hızlı demiryolu projesi! Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 01.08.2023 | 13:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA