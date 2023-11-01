Video Haber Emine Erdoğan, BM Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ryder'ı kabul etti
Emine Erdoğan, BM Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ryder'ı kabul etti

Emine Erdoğan, BM Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ryder'ı kabul etti

31.10.2023 | 23:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder'ı kabul etti.

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