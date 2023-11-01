Emine Erdoğan, BM Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ryder'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder'ı kabul etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:36
00:33
03:19
Londra’da tren istasyonunda Gazze’de ateşkes için oturma eylemi 31.10.2023 | 23:29
00:09
Frankfurt Merkez Tren İstasyonu’nda el bombası bulundu 31.10.2023 | 21:10
05:45
ABD Senatosu’nda savaş karşıtlarından protesto: 12 gözaltı 31.10.2023 | 21:09
33:24
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! 31.10.2023 | 19:52
05:37
Yalova’da park ve bahçeleri öğrencilerin ürettiği çiçekler süsleyecek 31.10.2023 | 18:04
01:27
Milano'da sokaklar göle döndü, metro istasyonu sular altında kaldı 31.10.2023 | 17:52
03:25
Sinop'ta fıkra gibi olay: Eski belediye çalışanını yola defnettiler 31.10.2023 | 17:52
00:25
Su borusu patladı, fışkıran su şelaleyi andırdı 31.10.2023 | 17:52
01:07
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na vurdu: En az 50 ölü 31.10.2023 | 17:52
08:26
06:22
01:00
01:10
FETÖ’ye yönelik 'Kıskaç Operasyonu'nda 6 kişi yakalandı | Video 31.10.2023 | 13:54
14:48
00:38
Bahçeli, kurt motifli yüzüğünü anlattı | Video 31.10.2023 | 12:16
45:35
01:56
28 ilde "Kahramanlar Operasyonu" | Video 31.10.2023 | 09:55
01:55
Kritik Kabine Toplantısı bugün! İşte masadaki konular | Video 31.10.2023 | 10:03