Emine Erdoğan'dan Ankara'ya getirilen depremzede bebeklere ziyaret | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan 16 depremzede bebeği ziyaret etti. Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeklerle ilgilenirken gözleri dolan Emine Erdoğan, "16 depremzede bebeğimizin sağlık durumlarının iyi olması bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Devletimizin emin ellerindeler." mesajını paylaştı