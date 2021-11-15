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OTOMATİK OYNAT
03:14
Engin Ardıç | Doktor Kemal Bey 15.11.2021 | 13:03
02:38
Mehmet Barlas | Erdoğan ve Bahçeli birlikteliği 15.11.2021 | 12:57
02:47
AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor 15.11.2021 | 11:06
01:38
04:30
Fas’ta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı | Video 15.11.2021 | 01:21
01:29
ABD'den terör örgütü YPG'ye üst düzey ziyaret | Video 15.11.2021 | 00:17
01:01:07
00:13
Fethiye’de yamaç paraşütü denize indi | Video 14.11.2021 | 20:16
04:37
15 Temmuz gazilerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi | Video 14.11.2021 | 18:12
02:08
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06:37
Başkan Erdoğan'ı ağlatan belgesel | Video 14.11.2021 | 13:54
00:35
01:20
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FETÖ’de çözülme sürüyor: 203 kripto örgüt üyesi daha deşifre oldu | Video 14.11.2021 | 10:48
00:19
PKK’nın kış üslenmesine Eren-1 Kış Operasyonu darbesi 13.11.2021 | 14:50
02:21
01:06
00:55
İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 3 tutuklama 13.11.2021 | 09:59
Engin Ardıç'ın 15.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...