Video Haber Engin Ardıç | Ekonomiyi ideolojiye kurban edenler
Engin Ardıç | Ekonomiyi ideolojiye kurban edenler

Engin Ardıç | Ekonomiyi ideolojiye kurban edenler

22.12.2021 | 15:24

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Engin Ardıç'ın 22.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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