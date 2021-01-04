Engin Ardıç 'Yöğümsüz'
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CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video 02.01.2021 | 19:30
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Engin Ardıç'ın 04.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...