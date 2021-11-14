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OTOMATİK OYNAT
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Fethiye’de yamaç paraşütü denize indi | Video 14.11.2021 | 20:16
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15 Temmuz gazilerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi | Video 14.11.2021 | 18:12
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Başkan Erdoğan'ı ağlatan belgesel | Video 14.11.2021 | 13:54
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FETÖ’de çözülme sürüyor: 203 kripto örgüt üyesi daha deşifre oldu | Video 14.11.2021 | 10:48
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PKK’nın kış üslenmesine Eren-1 Kış Operasyonu darbesi 13.11.2021 | 14:50
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İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 3 tutuklama 13.11.2021 | 09:59
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Türkiye bizi yalnız bırakmadı" 12.11.2021 | 15:37
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Melih Altınok | Ertuğrul Özkök yazsa ne yazar yazmasa ne yazar 12.11.2021 | 14:55
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İBB'den su ve ekmeğe zam | Video 12.11.2021 | 14:46
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Engin Ardıç | Futbol insanı 12.11.2021 | 14:40
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Başkan Erdoğan ile liderler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda | Video 12.11.2021 | 14:28
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Yavuz Donat | Darbenin yok ettiği inançlar, yarınlar 12.11.2021 | 14:38
Gözde turizm merkezi Fethiye’de, paraşütle uçuş sırasında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen yabancı bir single pilot denize iniş yaptı.