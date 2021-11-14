Video Haber Fethiye’de yamaç paraşütü denize indi | Video
Fethiye’de yamaç paraşütü denize indi | Video

Fethiye’de yamaç paraşütü denize indi | Video

14.11.2021 | 20:16

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Gözde turizm merkezi Fethiye’de, paraşütle uçuş sırasında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen yabancı bir single pilot denize iniş yaptı.

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