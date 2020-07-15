‘FETÖ düşmanıyım’dedi, FETÖ’yü öven tweetleri çıktı | Video

İYİ Partili Lütfü Türkkan öyle bir çelişkiye düştü ki... Daha önce FETÖ tehlikesi konusunda devleti uyardığını ve kendisini dinleyen olmadığını iddia eden Türkkan’ın FETÖ’yü öven tweetleri ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi olan 15 Temmuz Günü, bu kalkışmaya milyonlar tüm gücüyle engel oldu. Sonrasında FETÖ'ye yönelik ülke çapında birçok operasyon yapıldı. Bugün ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı. Bazı kesimler ise FETÖ üzerinden kendini aklamaya kalkıştı. İYİ Partili Lütfü Türkkan da bir televizyon kanalında Daha önce FETÖ tehlikesi konusunda devleti uyardığını fakat dinleyen olmadığını ileri sürdü.

Türkkan'ın FETÖ düşmanı profili çizmesine rağmen FETÖ'yü öven tweetleri ortaya çıktı.

TÜRKKAN'IN İLETİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Türkkan, "11 sene biz bağırdık biz burada. Arkadaşlar devleti teslim ediyorsunuz, devlete yerleştiler lafını düşünmüyorum ben. Devleti teslim ettiler. Kim teslim etti? Mevcut iktidar devleti teslim etti. Daha sonra terör örgütü olarak adlandırdıkları bizim başından beri devletin içine yerleştirdiğiniz bu insanlar bu devleti ele geçirecek dediğimizde paralel dediğimizde. Bize onlar hain dediler. Şu an geldiğimiz noktada bizimle aynı konumdalar ama geç oldu" dedi.

Ancak Lütfü Türkkan'ın bu sözleri geçmişte attığı iletileri akla getirdi. Bu iletilerde şimdi konuştuğu gibi cüğmleler kurmadığı görüldü. Türkkan, 7 Nisan 2014'de "Hocaefendi Türkiye'ye gelsin bunların hepsi elini ayağını öpmek için sıraya girer. L. Türkkan Tarafsız Bölge" diyerek destek verdiği anlaşıldı.

FETÖ'YE DESTEK VERDİ

Türkkan'ın ayrıca "Başbakan ve avanesi, Fetullah Gülen Hocaefendi için sarettiği sözlerin yüzde birini dahi PKK ve İmralı'daki bebek katili için sarfetmedi" diyip sonrasında şu cümleleri yazdığı anlaşıldı: "Ergenmen, F. Gülen Hocaefendi ile ilgili hüküm veriyorsa bu ülkede, kıyamet alâmeti sayacaksın. Bekri Mustafa İmam hikâyesi geldi aklıma."

2013 yılında ise Türkkan'ın, "Hocaefendinin bedduası tutmaya başladı!" dediği görüldü.