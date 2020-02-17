Son dakika: FETÖ soruları nasıl çaldı? Gençlerin hayalleri nasıl çalındı? | Video

Son dakika haberi: FETÖ'nün sınavlarda kopya çektiğine dair ilk fiziki delile ulaşıldı. İstihbarat Daire Eski Başkanı Osman Çakar'a ait metruk villa da yapılan aramada çok sayıda telefon, dinleme cihazı ve böceğe ulaşıldı. Bu araçların ve ulaşılan dökümanların sonucunda Osman Çakar'ın eşinin de dinleme cihazları sayesinde kopya çektiği tespit edildi. Frekanslı kamera ve böcek ile eşini sınava sokan Osman Çakar emniyet güçlerine ait araçlarla sınav binası yakınlarına konuşlandı ve böcekler sayesinde yardımda bulundu. İşte detaylar...