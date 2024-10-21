Fetullah Gülen öldü! FETÖ'nün diğer isimleri teslim edilecek mi? | Video
Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Fetullah Gülen'in ölüm haberini bizzat FETÖ'nün yayın organları duyurdu. Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.
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