Video Haber Filistin'de can kaybı 413’e yükseldi
Filistin'de can kaybı 413’e yükseldi

Filistin'de can kaybı 413’e yükseldi

09.10.2023 | 00:10

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 413'e, yaralı sayısının ise 2 bin 243'e yükseldiğini açıkladı.

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