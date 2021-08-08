Fırat Kalkanı'ndaki hain saldırı cezasız kalmadı! 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne bir büyük darbenin daha vurulduğu bilgisini paylaştı. Açıklamada "PKK/YPG’li teröristlerin 5 Ağustos’ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız kalmadı. Ateş destek vasıtalarımızla yapılan atışlarla 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen 6 teröristten birinin sivil vinç ve ambulansa tanksavar füzesi atarak 2 masum sivili katleden terörist olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.