Fırat Kalkanı'ndaki hain saldırı cezasız kalmadı! 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi | Video
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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne bir büyük darbenin daha vurulduğu bilgisini paylaştı. Açıklamada "PKK/YPG’li teröristlerin 5 Ağustos’ta, Fırat Kalkanı bölgesindeki sivil bir vinci ve sivil bir ambulansı tanksavar füzesiyle vurması cezasız kalmadı. Ateş destek vasıtalarımızla yapılan atışlarla 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen 6 teröristten birinin sivil vinç ve ambulansa tanksavar füzesi atarak 2 masum sivili katleden terörist olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.