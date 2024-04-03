Gazeteci Şaban Arslan’ı vefatının 1. yılında özlemle anıyoruz | Video
Bundan tam bir yıl önce, yine bir ramazan günü, çok kıymetli meslektaşımız usta gazeteci Şaban Arslan'ı kaybettik. Geçirdiği kalp krizi sonucu ebediyete uğurladığımız Arslan'ın vefatının birinci yıldönümünde çalışma arkadaşları onu anlattı Arslan'ın bir hayali vardı... Yıllanmış duvarlarında çocukluk anılarının gizlendiği baba evini onaracak, bacasını yeniden tüttürecekti... Ani ölümüyle yarım kalan, bir hurma ağacının gölgesindeki o ev, tam da onun isteği gibi tamamlandı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:17
Gazeteci Şaban Arslan’ı vefatının 1. yılında özlemle anıyoruz | Video 03.04.2024 | 15:47
01:26
Bakan Yerlikaya: “Mahzen-24 operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı” | Video 03.04.2024 | 08:37
00:27
Başkan Erdoğan’dan Düzce Belediye Başkanına tebrik | Video 03.04.2024 | 06:05
06:34
Başkan Erdoğan Ankara'daki bir kafede vatandaşlarla buluştu, sohbet etti 03.04.2024 | 00:26
05:26
Van ve Hakkari'de provokasyon! Vali Çelik'ten sağduyu çağrısı 03.04.2024 | 00:31
01:32
02:14
SON DAKİKA | Türker İnanoğlu vefat etti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu 02.04.2024 | 20:34
01:45
22:12
00:10
00:10
01:58
NATO'da Bakanlar Toplantısı 3-4 Nisan'da | Video 02.04.2024 | 11:05
01:02
03:08
Melih Altınok | Artık muhalefette yarış İmamoğlu ile Yavaş arasında 01.04.2024 | 16:27
03:50
Kerem Alkin | Geleneksel ve Yeni 'Koridor Savaşları' 01.04.2024 | 16:25
02:30
Hilal Kaplan | Olanda hayır vardır 01.04.2024 | 16:21
02:54
Seçim sonrası AK Parti'de ilk MYK toplanıyor 01.04.2024 | 15:13
00:23
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video 01.04.2024 | 13:13
01:08