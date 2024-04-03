Gazeteci Şaban Arslan’ı vefatının 1. yılında özlemle anıyoruz | Video

Bundan tam bir yıl önce, yine bir ramazan günü, çok kıymetli meslektaşımız usta gazeteci Şaban Arslan'ı kaybettik. Geçirdiği kalp krizi sonucu ebediyete uğurladığımız Arslan'ın vefatının birinci yıldönümünde çalışma arkadaşları onu anlattı Arslan'ın bir hayali vardı... Yıllanmış duvarlarında çocukluk anılarının gizlendiği baba evini onaracak, bacasını yeniden tüttürecekti... Ani ölümüyle yarım kalan, bir hurma ağacının gölgesindeki o ev, tam da onun isteği gibi tamamlandı