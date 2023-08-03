Genelkurmay Başkanı da belirlenecek! Kritik YAŞ Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Video
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek. Kritik toplantı öncesi YAŞ üyeleri Başkan Erdoğan liderliğinde Anıtkabir'i ziyaret etti.
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