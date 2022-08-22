Gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında; Kritik konular masada | Video
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Bugün gözler Beştepe'den gelecek açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Son olarak ay başında yapılan Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'ye çevrildi. Kabine toplantısında, iç ve dış gündem, ekonomiye ilişkin gelişmeler ve 81 ilde yapılacak olan 500 bin konutlu sosyal konut projesi ele alınacak. Toplantının ardından kararları duyurmak için Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.