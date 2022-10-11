Gürsel Tekin’in ardından bir tepki çeken "HDP’ye bakanlık" açıklaması da CHP’li Yalım’dan | Video
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CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık tabii ki verilebilir" sözlerinin tepki çekmesinin ardından bir yorum da Özkan Yalım'dan geldi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım "HDP bakanlık alabilir. HDP'nin 1 değil, 1’den fazla da bakanlığı olabilir." dedi.