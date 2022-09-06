Video Haber Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısında | Video
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısında | Video

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısında | Video

06.09.2022 | 15:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısında | Video 01:19
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısında | Video 06.09.2022 | 15:17
Başkan Erdoğan Bosna Hersek’te resmi törenle karşılandı | Video 09:30
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı | Video 06.09.2022 | 13:37
SON DAKİKA! Bakan Bilgin’den EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi! Tarih verildi | Video 08:33
SON DAKİKA! Bakan Bilgin'den EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi! Tarih verildi | Video 06.09.2022 | 13:17
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a net mesaj: Bir gece ansızın gidebiliriz | Video 10:40
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: "Bir gece ansızın gidebiliriz" | Video 06.09.2022 | 10:38
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! Milyonları ilgilendiren düzenleme: İcra borçları siliniyor | Video 03:32
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! Milyonları ilgilendiren düzenleme: İcra borçları siliniyor | Video 06.09.2022 | 10:20
Yakalanan PKK’lının HDP bağı ifadeden çıktı | Video 00:25
Yakalanan PKK'lının HDP bağı ifadeden çıktı | Video 06.09.2022 | 10:07
Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı’nda yakalandı | Video 00:41
Kılık değiştiren kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı | Video 06.09.2022 | 09:54
CHP’li Yarkadaş’tan İYİ Parti’ye ’ihale’ çıkışı! Bana açıklatmasınlar | Video 01:00
CHP'li Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye 'ihale' çıkışı! "Bana açıklatmasınlar" | Video 06.09.2022 | 09:19
SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan icra borçları düzenlemesini açıkladı: İcra borçları siliniyor! | Video 30:27
SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan icra borçları düzenlemesini açıkladı: İcra borçları siliniyor! | Video 05.09.2022 | 22:30
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Macron’un açıklamaları talihsiz | Video 09:32
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Macron'un açıklamaları talihsiz | Video 05.09.2022 | 20:58
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK’nın kirli planı engellendi: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! | Video 01:29
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'nın kirli planı engellendi: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! | Video 05.09.2022 | 20:29
Aydınlı öğrenciler Türkiye birincisi oldu | Video 00:29
Aydınlı öğrenciler Türkiye birincisi oldu | Video 05.09.2022 | 18:28
Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü | Video 00:29
Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü | Video 05.09.2022 | 16:02
Haşmet Babaoğlu | Ciddiyetsizlik mi? Bence durum ciddi... 02:55
Haşmet Babaoğlu | Ciddiyetsizlik mi? Bence durum ciddi... 05.09.2022 | 15:43
Melih Altınok | Geçti o günler cancağızım 04:18
Melih Altınok | Geçti o günler cancağızım 05.09.2022 | 15:40
Mehmet Barlas | Yunanistan ateşle oynuyor 04:16
Mehmet Barlas | Yunanistan ateşle oynuyor 05.09.2022 | 15:37
Millet İttifakı’nda HDP’ye bakanlık vaadi kriz yarattı | Video 09:52
Millet İttifakı’nda "HDP’ye bakanlık vaadi" kriz yarattı | Video 05.09.2022 | 12:55
Kabine toplanıyor! Gündem: Ekonomi | 2 bin TL’lik borçlar silinecek, ucuz konut temin edilecek | Video 02:10
Kabine toplanıyor! Gündem: Ekonomi | 2 bin TL'lik borçlar silinecek, ucuz konut temin edilecek | Video 05.09.2022 | 12:54
Bakan Nureddin Nebati: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz | Video 01:47
Bakan Nureddin Nebati: "Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz" | Video 05.09.2022 | 12:52
Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması! Altılı Masa uzlaşırsa ben hazırım | Video 00:29
Kılıçdaroğlu'ndan "adaylık" açıklaması! "Altılı Masa uzlaşırsa ben hazırım" | Video 05.09.2022 | 11:59

Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısına çıkarıldı. Göktaş’ın avukatı İvan İvanov, Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçlanan Göktaş hakkında, “Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta Bulgaristan'da yakalanan ve Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçlanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli Albay Levent Göktaş, hakim karşısına çıkarıldı. Svilengrad Bölge Mahkemesi binasına elleri kelepçeli getirilen Göktaş'ın daha önce yarın sabah Haskova Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı ifade edilmişti.

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, Göktaş'ın geçtiğimiz hafta cuma günü rutin polis kontrolü sırasında Svilengrad yakınlarında yakalandığını hatırlatarak, Türkiye'de siyasi nedenlerle arandığını ve işlemediği bir cinayetle suçlandığını söyledi.

Göktaş'ın siyasi sığınma talebinde bulunmak için vizesiz giriş yapabildiği yeşil pasaporta sahip olmasına rağmen tutuklanmamak için Bulgaristan'a kaçak geçtiğini belirten İvanov, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti. Svilengrad Bölge Mahkemesi'ndeki duruşma devam ediyor.

TÜRKİYE GÖKTAŞ'IN İADESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Göktaş'ın yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA