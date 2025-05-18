Hande Yener'de konserde skandal slogan!
Şarkıcı Hande Yener'in Muğla'da bahar şenlikleri kapsamında verdiği konser skandal anlara sahne oldu. Yener, sahnede seyircilerle birlikte "Zıplamayan Tayyipçi" sloganı attı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
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