Hasan Basri Yalçın | Asıl dertleri ‘irtica’ meselesiymiş
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Hasan Basri Yalçın'ın 15.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...