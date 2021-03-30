Hasan Basri Yalçın | Gaz ve fren
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Hasan Basri Yalçın'ın 30.03.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...