Video Haber Hasan Basri Yalçın | Geriye Kürt değil PKK sorunu kaldı

Hasan Basri Yalçın | Geriye Kürt değil PKK sorunu kaldı

Hasan Basri Yalçın | Geriye Kürt değil PKK sorunu kaldı
25.09.2021 | 15:46

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Hasan Basri Yalçın'ın 25.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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