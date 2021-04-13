Hasan Basri Yalçın | Ukrayna’da savaş ihtimali artıyor
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Hasan Basri Yalçın | Ukrayna’da savaş ihtimali artıyor 13.04.2021 | 10:52
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Cihangir'de kadını taciz eden saldırgan tutuklandı | Video 12.04.2021 | 18:41
Hasan Basri Yalçın'ın 13 Nisan 2021 Salı tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...