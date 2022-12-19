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OTOMATİK OYNAT
00:39
03:40
Mehmet Barlas | "Kılıçdaroğlu'na Saraçhane kumpası" 19.12.2022 | 14:34
04:09
Melih Altınok | Seçim 14 Mayıs'ta mı? 19.12.2022 | 14:31
03:07
Hasan Basri Yalçın | Yaptırım savaşları 19.12.2022 | 14:29
00:25
00:16
Sisin etkisi kaza getirdi | Video 19.12.2022 | 00:02
00:20
Mersin’de çıkan ev yangınında bir kişi öldü | Video 18.12.2022 | 23:00
42:08
47:24
01:58
Başkan Erdoğan, Dünya Kupası finali için Katar'a gitti | Video 18.12.2022 | 15:16
02:39
Bahçeli'yi karşılamaya binlerce araç gitti | Video 18.12.2022 | 15:15
06:48
03:22
04:13
Melih Altınok | Muhalefetin istikbali Erdoğan’ın mazisi 17.12.2022 | 16:32
03:27
Mehmet Barlas | İmamoğlu eline yüzüne bulaştırdı 17.12.2022 | 16:30
29:53
02:01
07:09
42:34
03:14
Mardin'e özel Türkiye Yüzyılı klibi 17.12.2022 | 13:07
Hasan Basri Yalçın'ın 19.12.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...