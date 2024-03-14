Video Haber Hatay’da feci kaza: Trenin çarptığı araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı
Hatay’da feci kaza: Trenin çarptığı araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı

Hatay’da feci kaza: Trenin çarptığı araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı

14.03.2024 | 21:21

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı aracın sürücüsü ağır yaralandı.

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