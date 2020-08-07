Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedefte? | Video
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Türkiye ekonomisine yönelik karanlık bir operasyon daha gerçekleşti. Döviz kuru üzerinden yapılan manipülasyon ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekonomi yönetimi hedef alındı. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner önemli değerlendirmelerde bulundu.