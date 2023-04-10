Video Haber HDP'li vekil Feleknas Uca’dan skandal sözler: "Bizler 15 Mayıs’ta Öcalan’ı özgürlüğüne kavuşturacağız" | Video
HDP'li vekil Feleknas Uca’dan skandal sözler:

HDP'li vekil Feleknas Uca’dan skandal sözler: "Bizler 15 Mayıs’ta Öcalan’ı özgürlüğüne kavuşturacağız" | Video

10.04.2023 | 13:32

HDP Şanlıurfa milletvekili Feleknas Uca’da skandal sözler: "Bizler 15 Mayıs’ta da zindanların kapılarını açacak ve Sayın Öcalan’ı özgürlüğüne kavuşturacağız."

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