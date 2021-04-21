Video Haber Hilal Kaplan | ‘128 milyar’ sorusunun kırıldığı an

Hilal Kaplan | ‘128 milyar’ sorusunun kırıldığı an

Hilal Kaplan | ‘128 milyar’ sorusunun kırıldığı an
21.04.2021 | 13:19

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Hilal Kaplan'ın 21.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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