Hilal Kaplan | CHP için 'düşman' kim?

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MSB'den acı haber: Pençe-Kilit bölgesinde 2 asker şehit oldu | Video 11.09.2022 | 18:33
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Yunan unsurlar tarafından ateş açılan gemi gündüz görüntülendi | Video 11.09.2022 | 08:53
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Hilal Kaplan'ın 12.09.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...