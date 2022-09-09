Hilal Kaplan | Düşmanlar arası köprü kuran lider

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Yeni İngiltere Kralı Prens Charles'tan ilk açıklama | Video 08.09.2022 | 21:16
Hilal Kaplan'ın 09.09.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...