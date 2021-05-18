Video Haber Hilal Kaplan | HDP’li bakanınızı nasıl alırdınız?

Hilal Kaplan | HDP’li bakanınızı nasıl alırdınız?

Hilal Kaplan | HDP’li bakanınızı nasıl alırdınız?
18.05.2021 | 13:58

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Hilal Kaplan'ın 18.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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