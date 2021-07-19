Video Haber Hilal Kaplan | Ömer Halisdemir’i de mi protesto edecektiniz?

Hilal Kaplan | Ömer Halisdemir’i de mi protesto edecektiniz?

Hilal Kaplan | Ömer Halisdemir’i de mi protesto edecektiniz?
19.07.2021 | 15:41

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Hilal Kaplan'ın 19.07.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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