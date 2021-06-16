Video Haber Hilal Kaplan | Şuşa’dan dünyaya verilen ince mesaj

Hilal Kaplan | Şuşa’dan dünyaya verilen ince mesaj

Hilal Kaplan | Şuşa’dan dünyaya verilen ince mesaj
16.06.2021 | 12:50

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Hilal Kaplan'ın 16.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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