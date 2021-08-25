Video Haber Hilal Kaplan | Yalancı siyasetçiler

Hilal Kaplan | Yalancı siyasetçiler

Hilal Kaplan | Yalancı siyasetçiler
25.08.2021 | 08:40

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Hilal Kaplan'ın 24.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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