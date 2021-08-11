İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz'deki sel felaketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, Kastamonu'da suların 3-4 metreye kadar yükseldiğini ifade etti, "Vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var. Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu." dedi.