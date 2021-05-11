İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız İsrail'in uyguladığı devlet terörüne dikkat çekmeyi başarmıştır | Video

Son Dakika Haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsrail'in Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı saldırılara bir kez daha tepki gösterdi. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail’in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır. Dünyanın bu zulme karşı üç maymunu oynamasına daha fazla seyirci kalmayacağız. Filistin’in adım adım işgal edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.