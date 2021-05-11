İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız İsrail'in uyguladığı devlet terörüne dikkat çekmeyi başarmıştır | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:35
06:02
00:56
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı... O anlar kamerada! | Video 10.05.2021 | 23:32
01:27
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi! | Video 10.05.2021 | 23:11
04:00
00:23
00:55
Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın | Video 10.05.2021 | 21:39
01:48
Son dakika: Meclis’ten İsrail’e ortak kınama | Video 10.05.2021 | 21:33
01:12
Mescid-i Aksa’daki hasar görüntülendi | Video 10.05.2021 | 21:22
02:42
00:41
01:54
01:36
02:07
01:43
01:27
01:45
06:09
Yavuz Donat | Engelleri kaldıralım 10.05.2021 | 13:49
03:18
Hilal Kaplan | 21.Yüzyılın Selahattin’i ve Kudüs 10.05.2021 | 13:47
02:16
SON DAKİKA: Türkiye'deki 90 Bin camiden Mescid-i Aksa selası 10.05.2021 | 13:21
Son Dakika Haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsrail'in Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı saldırılara bir kez daha tepki gösterdi. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail’in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır. Dünyanın bu zulme karşı üç maymunu oynamasına daha fazla seyirci kalmayacağız. Filistin’in adım adım işgal edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.