İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama: Sonuca bakacağız

İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala; "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi.