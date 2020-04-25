İngiliz BBC'den Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine büyük övgü: İngiltere aynısını yapamadı | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:58
02:20
01:06
00:54
03:24
02:51
01:14
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kurgu ropörtaj | Video 25.04.2020 | 23:45
00:37
Kılıçdaroğlu ve CHP’liler ayrı telden çaldı | Video 25.04.2020 | 23:37
01:38
01:05
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama | Video 25.04.2020 | 22:30
02:18
03:48
03:01
Alevilerden İBB'ye sert tepki! "Alevi toplumundan özür dilemeli" | Video 25.04.2020 | 18:01
00:44
Başkan Erdoğan'dan şiirli paylaşım | Video 25.04.2020 | 17:34
05:28
04:24
01:33
Marmaray raylarına oturarak çantamda bomba var dedi! | Video 25.04.2020 | 16:33
03:38
01:53
00:56
Temizlik görevlisinin mahalleliyi neşeye boğduğu anlar kamerada | Video 25.04.2020 | 15:30
İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türkiye'nin, koronavirüse karşı güçlü üretim tabanını hızla harekete geçirdiğini izleyicilerine duyurdu. İngiliz muhabirin, "İşi hızla büyütüp bu parçaları üretmeye başladınız. İngiltere'nin aynısını yapamamış olması sizi şaşırtıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi Levent Yazıcı, "Ben kendi ülkemiz için değerlendireyim. Bu zor zamanları atlatmak için hep birlikte çalışıyoruz, hep birlikte üretiyoruz." ifadelerini kullandı.