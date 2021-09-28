İngiltere'de akaryakıt krizi büyüyor | Video

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar devam ederken, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görüldü. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan bir sürücü, "Ülke Nijerya'ya döndü. Bu, ülke için çok kötü. Her şey değişmeli." dedi.