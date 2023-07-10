Irak'ın Kuzeyi'nde terör örgütü PKK'ya darbe! 'Batman Serzan Mava' kod adlı Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi | Video
Son dakika haberi: Irak'ın Kuzeyi'ne yapılan operasyonda komandolar, terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından, terör örgütünün bölgedeki muhaberesinden sorumlu Batman Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel'i saklandığı mağarada etkisiz hale getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
10:06
Bakan Yerlikaya uyardı: Alarm devam ediyor | Video 10.07.2023 | 01:56
03:03
02:57
Başkan Erdoğan'dan İsveç’teki alçak saldırıya sert tepki | Video 09.07.2023 | 09:49
02:24
Tokat'ta sağanak yağış sonrası dükkanları su bastı | Video 09.07.2023 | 01:04
04:23
Ordu'da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video 09.07.2023 | 00:51
01:10
01:46
İspir’de sağanak yağış sonrası işyerlerini su bastı | Video 09.07.2023 | 00:37
00:44
Pendik’te miras kavgası dehşeti: 4 ölü, 2 yaralı | Video 09.07.2023 | 00:36
02:35
01:31
03:52
Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti | Video 08.07.2023 | 18:35
33:39
03:49
Özkan Uğur vefat etti! Orhan Gencebay ünlü sanatçıyı anlattı | Video 08.07.2023 | 18:26
04:53
Özkan Uğur vefat etti! Erol Evgin ünlü sanatçıyı anlattı | Video 08.07.2023 | 18:19
01:41
Özkan Uğur vefat etti! İpek Açar ünlü sanatçıyı anlattı | Video 08.07.2023 | 18:18
02:00
29:43
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Bayburt'ta önemli açıklamalar | Video 08.07.2023 | 16:48
06:03