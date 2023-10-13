İran’da Filistin’e destek yürüyüşü

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi Filistin silahlı direniş örgütü Hamas’a destek vermek için sokaklara döküldü. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Muhsini Hüseyin Ejei olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve birçok askeri ve siyasi yetkilinin katıldığı yürüyüş için bir araya gelen kalabalık cuma namazının kılındığı İnkılap Meydanı’nda toplandı.