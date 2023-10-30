Video Haber İsrail Gazze’yi aralıksız bombalıyor
İsrail Gazze’yi aralıksız bombalıyor

İsrail Gazze’yi aralıksız bombalıyor

30.10.2023 | 18:21

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni aralıksız şekilde karadan ve havadan bombalıyor.

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