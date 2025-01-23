Video Haber İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video

23.01.2025 | 13:54

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda, eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 9 şüpheli yakalandı. Aynı operasyonda, kendi ülkesinin dışında başka bir ülkeye girişi yasak olan tahdit kodlu 3 yabancı şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi birimlerine teslim edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'ın yurt içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalıma gerçekleştirdi. Söz konusu örgütle bağlantılı oldukları anlaşılan şüphelilerin yakalanması için İstanbul genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen terör polisi, eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 9 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde ayrıca kendi ülkesinin dışında başka bir ülkeye girişi yasak olan tahdit kodlu 3 yabancı uyruklu ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan 9 örgüt üyesinin İstanbul TEM Şubedeki sorguları sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda önemli mesajlar: Kimse yargıyı tehdit edemez | Video 38:10
Başkan Erdoğan'dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli mesajlar: "Kimse yargıyı tehdit edemez" | Video 23.01.2025 | 15:27
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 01:07
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video 23.01.2025 | 13:54
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Evraktaki tarihlere dikkat... | Video 33:56
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kafa karışıklığı yaratmak istiyor! Evraktaki tarihlere dikkat... | Video 23.01.2025 | 13:06
77 ilde uyuşturucuya yönelik Narkokapan-9 operasyonları: 2 bin 795 şüpheli yakalandı | Video 01:11
77 ilde uyuşturucuya yönelik “Narkokapan-9” operasyonları: 2 bin 795 şüpheli yakalandı | Video 23.01.2025 | 08:45
Melih Altınok | 76 kişinin yandığı otelde yangın tedbirleri dört dörtlükmüş! 04:31
Melih Altınok | 76 kişinin yandığı otelde yangın tedbirleri dört dörtlükmüş! 22.01.2025 | 16:28
Hilal Kaplan | Gazze ne anlatıyor?.. 04:16
Hilal Kaplan | Gazze ne anlatıyor?.. 22.01.2025 | 16:26
Nebi Miş | Dünyanın yeni bir düzeni olacak mı? 04:37
Nebi Miş | Dünyanın yeni bir düzeni olacak mı? 22.01.2025 | 16:24
Salih Tuna | Hesap ver! 04:07
Salih Tuna | Hesap ver! 22.01.2025 | 16:21
Başkan Erdoğan Bolu’daki yangında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin cenaze namazına katıldı | Video 24:51
Başkan Erdoğan Bolu'daki yangında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin cenaze namazına katıldı | Video 22.01.2025 | 15:36
76 can gitti! Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında kimler hayatını kaybetti? | Video 02:51
76 can gitti! Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında kimler hayatını kaybetti? | Video 22.01.2025 | 09:39
43 ilde PKK/KCK’ya yönelik Gürz-39 ve Gürz-40 operasyonlarında 240 şüpheli yakalandı | Video 00:56
43 ilde PKK/KCK’ya yönelik “Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonlarında 240 şüpheli yakalandı | Video 22.01.2025 | 08:50
Bakan Ersoy: Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut | Video 01:11
Bakan Ersoy: "Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut" | Video 21.01.2025 | 16:14
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Bolu’daki yangınla ilgili açıklama: Sorumlulardan hesap sorulacak | Video 06:03
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili açıklama: "Sorumlulardan hesap sorulacak" | Video 21.01.2025 | 15:58
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal otel yangın sonrası Bakan Yerlikaya’dan açıklama: 66 ölü 51 yaralı | Video 08:09
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otel yangın sonrası Bakan Yerlikaya'dan açıklama: 66 ölü 51 yaralı | Video 21.01.2025 | 15:26
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 01:06
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 21.01.2025 | 14:20
Sivas Yıldız Dağı’ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama! Yaralılar var... | Video 01:36
Sivas Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama! Yaralılar var... | Video 21.01.2025 | 11:55
Bolu Kartalkaya’daki otel yangını! İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Nuri Bingöl’den önemli açıklamalar | Video 06:22
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını! İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Nuri Bingöl'den önemli açıklamalar | Video 21.01.2025 | 11:31
SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otel yangını! 10 ölü, 32 yaralı | Video 01:22
SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otel yangını! 10 ölü, 32 yaralı | Video 21.01.2025 | 08:28
Nebi Miş | Trump’ın ikinci döneminin erken sonuçları 06:11
Nebi Miş | Trump’ın ikinci döneminin erken sonuçları 20.01.2025 | 17:06
Yavuz Donat | Sokağın sesi 07:23
Yavuz Donat | Sokağın sesi 20.01.2025 | 17:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA