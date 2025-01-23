İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı | Video
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda, eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 9 şüpheli yakalandı. Aynı operasyonda, kendi ülkesinin dışında başka bir ülkeye girişi yasak olan tahdit kodlu 3 yabancı şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi birimlerine teslim edildi.
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