İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin’e destek eylemi | Video 09.10.2025 | 09:13 İsrail’in Gazze’ye giden Özgürlük Filosu’na saldırısını protesto etmek ve Filistin’e destek olmak amacıyla İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde "Vicdan İçin Meydanlara" etkinliği gerçekleştirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

"Vicdan İçin Meydanlara" etkinliğine Sumud Filosunda alıkonulan aktivistler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin için dua edildi, Gazze'ye destek sloganları atıldı.

Sumud Filosu aktivisti Ferhat Çalışye, "Vicdan sahibi insanların, kaybolan insanlığın yeniden hatırlatılmasına yönelik yapmış olduğu hareket elhamdülillah arzu edilen gerçekleşmese de bu güne kadar gerçekleşmiş en büyük başarıyı elde etmeyi Allah nasip eyledi" ifadelerini kullandı.

Filistin'e desteğini belirten Özgürlük Filosu Koalisyonu Yürütme Komitesi üyesi ve Amerikalı eski Albay Ann Wright ise, "Şunu bilin ki uluslararası sularda alıkonulan, kaçırılan vatandaşlarımız var. Özgürlük Filosu'nda toplamda 15 farklı ülkeden insan var. Bu akım Özgürlük Filosu ile başladı. Sumud ile devam etti ve Vicdan ile devam ediyor. Toplamda 23 farklı ülkeden 92 katılımcımız var. Madlin Gemisi'nde de 13 farklı ülkeden 23 katılımcı var. Hepsinin amacı Gazze'deki ablukayı kırmak ve açlığı durdurmaktı" dedi.