Video Haber İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'nda rejim bayrağı indirildi | Video
İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'nda rejim bayrağı indirildi | Video

İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'nda rejim bayrağı indirildi | Video

08.12.2024 | 12:32

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardında İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'ndaki rejim bayrağı indirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından da coşkuyla karşılandı. Nişantaşı'nda bulunan Suriye Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık sloganlar attı. Konsolosluk binasına giren muhalifler, rejim bayrağını indirerek, 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu.
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