İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'nda rejim bayrağı indirildi | Video

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından da coşkuyla karşılandı. Nişantaşı'nda bulunan Suriye Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık sloganlar attı. Konsolosluk binasına giren muhalifler, rejim bayrağını indirerek, 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu.