İtirafçı terörist anlattı... ABD helikopterle Kandil’e PKK’lı taşıdı! | Video

PKK’dan kaçıp teslim olan terörist itirafçı oldu, ABD’nin helikopterle Suriye’den Irak'a PKK'lıları taşıdığını anlattı. Şeddade’den 25 kişilik grupla CH-47 Chinook helikoptere bindiklerini ifade eden G.G. “Helikopterde ABD’li 2 pilot ve 2 teknisyen görev yapıyordu. Süleymaniye Havalimanı’na indik. Bizi buradan kamyonetle alıp Kandil’e götürdüler” dedi.