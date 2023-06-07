Video Haber İtirafçı terörist anlattı... ABD helikopterle Kandil’e PKK’lı taşıdı! | Video
İtirafçı terörist anlattı... ABD helikopterle Kandil’e PKK’lı taşıdı! | Video

İtirafçı terörist anlattı... ABD helikopterle Kandil’e PKK’lı taşıdı! | Video

07.06.2023 | 13:19

PKK’dan kaçıp teslim olan terörist itirafçı oldu, ABD’nin helikopterle Suriye’den Irak'a PKK'lıları taşıdığını anlattı. Şeddade’den 25 kişilik grupla CH-47 Chinook helikoptere bindiklerini ifade eden G.G. “Helikopterde ABD’li 2 pilot ve 2 teknisyen görev yapıyordu. Süleymaniye Havalimanı’na indik. Bizi buradan kamyonetle alıp Kandil’e götürdüler” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İtirafçı terörist anlattı... ABD helikopterle Kandil’e PKK’lı taşıdı! | Video 01:38
İtirafçı terörist anlattı... ABD helikopterle Kandil’e PKK’lı taşıdı! | Video 07.06.2023 | 13:19
CHP kurultay takvimi belli oldu | Video 03:04
CHP kurultay takvimi belli oldu | Video 07.06.2023 | 12:17
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken yatıyor! İşte tarihler: 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? | Video 00:55
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi erken yatıyor! İşte tarihler: 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? | Video 07.06.2023 | 09:38
Yeni Kabine’nin ilk toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 32:54
Yeni Kabine’nin ilk toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 06.06.2023 | 20:26
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı tatili müjdesi | Video 01:25
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı tatili müjdesi | Video 06.06.2023 | 20:17
Heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı | Video 00:58
Heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı | Video 06.06.2023 | 18:03
Haşmet Babaoğlu | Aynanın karşısına geçme vakti 02:52
Haşmet Babaoğlu | Aynanın karşısına geçme vakti 06.06.2023 | 16:05
Burhanettin Duran | Erdoğan okulunun yeni kabinesi 03:55
Burhanettin Duran | Erdoğan okulunun yeni kabinesi 06.06.2023 | 16:03
Mahmut Övür | Mazlum coğrafyaların liderleri 03:55
Mahmut Övür | Mazlum coğrafyaların liderleri 06.06.2023 | 15:58
İstanbul Valiliği’ne atanan Davut Gül veda ziyaretlerine başladı | Video 01:07
İstanbul Valiliği'ne atanan Davut Gül veda ziyaretlerine başladı | Video 06.06.2023 | 14:42
Seçim sonrası Özgür Özel’den pes dedirten çıkış: Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenlere trol dedi! | Video 01:31
Seçim sonrası Özgür Özel’den pes dedirten çıkış: Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenlere trol dedi! | Video 06.06.2023 | 14:36
Başkan Erdoğan ve kabine üyelerinden Anıtkabir’e ziyaret: Şahlanış döneminin başlangıcı olacak! | Video 18:10
Başkan Erdoğan ve kabine üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret: "Şahlanış döneminin başlangıcı olacak!" | Video 06.06.2023 | 14:27
Kalıcı konutlar yükseliyor! İşte afet bölgesindeki örnek daire… | Video 04:06
Kalıcı konutlar yükseliyor! İşte afet bölgesindeki örnek daire… | Video 06.06.2023 | 13:44
Hilmi Türkmen’den İBB’ye Kız Kulesi Sahil Yolu isyanı: Bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz | Video 01:45
Hilmi Türkmen'den İBB’ye Kız Kulesi Sahil Yolu isyanı: "Bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz" | Video 06.06.2023 | 12:58
Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler! Basiretsiz ve korkak! | Video 01:02
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "Basiretsiz ve korkak!" | Video 06.06.2023 | 12:44
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı | Video 03:30
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı | Video 06.06.2023 | 11:33
Güney Kıbrıs’ta Türk kızına yumruklu saldırı kamerada! | Video 00:17
Güney Kıbrıs'ta Türk kızına yumruklu saldırı kamerada! | Video 06.06.2023 | 11:01
Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı | Video 05:57
Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı | Video 06.06.2023 | 10:08
5 aylık fark kesinleşti! Temmuzda ek zam ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? | Video 06:12
5 aylık fark kesinleşti! Temmuzda ek zam ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? | Video 06.06.2023 | 09:35
SON DAKİKA! İYİ Parti’de Aytun Çıray istifa etti | Video 02:45
SON DAKİKA! İYİ Parti'de Aytun Çıray istifa etti | Video 06.06.2023 | 09:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA