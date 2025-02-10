Video Haber İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira atık su cezası | Video
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira atık su cezası | Video

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira atık su cezası | Video

10.02.2025 | 12:41

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık depolama tesisindeki atık suların, İzmir Körfezi’ni besleyen Harmandalı Deresi’ne deşarj edildiği gerekçesiyle belediyeye 1 milyon 671 bin 844 TL para cezası uyguladığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde rögar taşması ve kötü koku ihbarı üzerine yapılan incelemede Harmandalı Katı Atık Tesisinden sızan atık suyun taşkına neden olduğu tespit edildi. Bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyu kanalıyla atık suyu Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi'ne deşarj ettiği belirlendi. Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 671 bin 844 TL ceza uygulandı. İlgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

'MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Çiğli'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir katı atık depolama tesisindeki atık suların, İzmir Körfezi'ni besleyen Harmandalı Deresi'ne deşarj edildiği bakanlık denetim ekiplerimizce tespit edilmiştir. Yoğun kokuya da neden olan atık suların dereye deşarjından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 671 bin 844 TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerimizi ve doğamızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

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