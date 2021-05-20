Video Haber İzmir'de FETÖ operasyonu: Gaybubet evlerinde 35 gözaltı!

İzmir'de FETÖ operasyonu: Gaybubet evlerinde 35 gözaltı!

İzmir'de FETÖ operasyonu: Gaybubet evlerinde 35 gözaltı!
20.05.2021 | 08:33

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İzmir'de terör örgütü FETÖ/PDY operasyonunda gaybubet evlerinde saklanan 35 örgüt üyesi gözaltına alındı.

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