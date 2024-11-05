İzmit TÜPRAŞ rafinerisinde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası rafineriden dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, patlamanın tatbikat sırasında meydana geldiğini ifade etti.
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