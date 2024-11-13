Video Haber Jandarma yaralı kerkenez için seferber oldu
Jandarma yaralı kerkenez için seferber oldu

Jandarma yaralı kerkenez için seferber oldu

13.11.2024 | 18:36

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, çevreye duyarlılık konusunda örnek bir çalışmaya daha imza attı.

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