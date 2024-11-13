Jandarma yaralı kerkenez için seferber oldu

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, çevreye duyarlılık konusunda örnek bir çalışmaya daha imza attı.