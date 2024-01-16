Video Haber Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

16.01.2024 | 19:10

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı sona erdi. Emekliye ek zam ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı bugün Kabine Toplantısı sonrası belli oldu. Başkan Erdoğan'dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.Yüzde 37,57'lik emekli kök maaş zammı iyileştirildi. İşte detaylar...

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